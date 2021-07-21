Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Законопроект о военных операциях, представленный сенаторами Конгресса США 20 июля, существенно сокращает полномочия американской администрации по проведению военных операций. Текст законопроекта опубликовала пресс-служба сенатора-демократа Криса Мерфи (штат Коннектикут).

Конгресс США Whitehouse.gov

Другие авторы документа — республиканец Майк Ли (штат Юта) и Берни Сандерс (штат Вермонт). Сенаторы предлагают ввести одобрение Конгресса для решений правительства, связанных с применением военной силы.

Так, если Белый дом попробует самостоятельно принять решения о применении военной силы, получении экстренных полномочий или масштабных поставках оружия за рубеж, финансирование этих действий прекратится в короткий срок.

Сенаторы предлагают ограничить 20 днями вместо 60 дней срок проведения военных операций, не одобренных Конгрессом. Любая военная миссия должна быть рассчитана не более чем на два года, с чёткими задачами и целями.

Кроме того, без одобрения законодателей нельзя будет продать бронетехнику более чем на $14 млн. Для огнестрельного оружия и боеприпасов ограничение составит $1 млн.

Также предложено согласовывать с Конгрессом объявление в стране чрезвычайного режима и ограничить экстренные полномочия правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство американцев, как показал опрос, одобряют действия администрации президента Джо Байдена по борьбе с коронавирусом.

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