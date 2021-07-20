Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Большинство граждан США одобряют меры, принимаемые администрацией Джо Байдена по борьбе с коронавирусом, об этом со ссылкой на новый соцопрос сообщает The Hill.

Опрос, проведенный CBS News и YouGov, показал, что 26% взрослого населения США считают, что Байден «очень хорошо» справляется с пандемией COVID-19, в то время как 40: говорят, что он борется со вспышкой патогена «довольно хорошо».

Со своей стороны, как «несколько плохую» борьбу Байдена с пандемией оценили 16% респондентов, тогда как 18% считают, что борьба с заболеванием ведется «очень плохо».

Мнения участников опроса разделились в связи с партийной принадлежностью. Так, очень хорошими и несколько хорошими принимаемые меры оценили 89% либералов, тогда как среди консерваторов этот показатель достиг отметки в 41%. Среди сторонников умеренных взглядов положительно работу Байдена оценили 77%.