Германия, 21 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Содержащееся в полыни вещество артемизинин способно подавлять вирус SARS-CoV-2. Такие выводы по итогам проведённого на штаммах болезни из Мюнхена и Копенгагена исследования сделали специалисты из Германии и Дании.

Целебные травы

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Результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что простой экстракт Artemisia annua, артемизинин и его производные — артесунат, артеметер — весьма успешно подавляют коронавирус, в том числе и в случае его попадания в лёгкие человека, которые являются наиболее уязвимыми при новой коронавирусной инфекции.

«Последние два (артесунат и артеметер — прим. ИА REGNUM) являются одобренными активными фармацевтическими ингредиентами противомалярийных препаратов», — добавили исследователи.

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Исследования учёных под руководством доктора Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в ФРГ показали, что наиболее эффективным оказался артесунат. При этом отмечается, что все содержащиеся в полыни соединения обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только сразу после попадания вируса в организм.

Добавим, что испытания проводились на человеческих клетках. Уже в скором времени учёные намерены провести клинические испытания для дальнейшего изучения воздействия соединений артемизинина на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские биологи и медики, которые под руководством профессора Политехнического института Вустера (США) Памелы Уэзерс в ходе исследования проверили действие отвара полыни на заражённые SARS-CoV-2 культуры клеток лёгких и других тканей тела, пришли к выводу, что экстракт полыни может замедлять формирование новых частиц коронавируса.