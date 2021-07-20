Москва, 21 июля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о стандарте максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью 11, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%.

По данным Минстроя России, в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) составляет 22%, в 24 субъектах РФ — 15−21%, и лишь в трех регионах — менее 15%.

Сейчас постановлением правительства РФ федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%.

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