Кишинёв, , 12:37 — REGNUM После победы на досрочных выборах в парламент Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего президента страны Майю Санду, Молдавия может рассчитывать на увеличение помощи со стороны внешних партнёров. Об этом в интервью, опубликованном на сайте молдавского отделения «Радио Свободная Европа» (признано в РФ СМИ-иноагентом), заявил посол США в Кишинёве Дерек Хоган.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам посла, усилить поддержку республики в случае, если «правительство проявит решимость, чтобы решить серьёзные проблемы» готовы «партнёры по развитию, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Соединённые Штаты и Европейский союз».

«Международная помощь будет поступать, она увеличится, чтобы поддерживать приоритеты и задачи нового правительства», — подчеркнул дипломат.

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«Я хочу, чтобы эта страна поняла, что международное общество с ней, мы всегда были и останемся надёжными партнерами, и вместе мы добьёмся гораздо больших успехов», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах в парламент Молдавии партия «Действие и солидарность», поддерживающая действующего президента Майю Санду, набрала 52% голосов. В парламент также прошли Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,17%) и Партия «Шор» (5,74%).