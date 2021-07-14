Кишинёв, , 07:55 — REGNUM Победившая на парламентских выборах в Молдавии Партия действия и солидарности (PAS) планирует представить новый состав молдавского правительства до 10 августа. Об этом заявил лидер указанной политической силы Игорь Гросу 13 июля в эфире телеканала TVR.

Он отменил, что в партии уже обсудили планы по формированию правительства. Гросу также подчеркнул, что в Молдавии необходимо как можно скорее принять ряд законов, которые требуются для получения «макрофинансовой помощи» от ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля руководство проевропейской партии Молдавии «Платформа достоинства и правда» (Platforma DA) ушло в отставку из-за проигрыша на досрочных парламентских выборах.

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