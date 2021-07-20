Москва, 20 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Относительная летальность от индийского штамма коронавируса ниже, чем весной 2020 года, штамм просто заражает больше людей. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Он уточнил, что индийский штамм более заразен, с более коротким инкубационным периодом. При этом инфекция «помолодела»: основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14−29 лет.

«Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сейчас разработаны реанимационные мероприятия, это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что у людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы, как нарушение обоняния и вкуса, стали встречается реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов.

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