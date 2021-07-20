Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Машиностроительный завод «Арсенал» не оставляет попыток инициировать банкротное дело в отношении ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил второй за лето 2021 года иск о несостоятельности, который пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к Пелле

Завод «Арсенал» подал иск к «Пелле» 16 июля 2021 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 223 411 016,95 рубля.

Предыдущий аналогичный иск суд вернул «Арсеналу» 14 июля 2021 года, указав, что у того истекло право на обращение с претензиями, так как прошло более 30 дней с размещения сообщения о намерении. 16 июля 2021 года завод повторно опубликовал сообщение о своем намерении обратиться в арбитраж с заявлением о признании «Пеллы» «несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства». В качестве обоснования приложено мировое соглашение, которое было заключено по делу от 2020 года. По нему завод «Пелла» взял на себя обязательства погасить долги по договорам от 2016 года в определенные сроки: 203 млн рублей до 31 декабря 2020 года, а более 223 млн рублей — до 31 марта 2021 года.

Напомним, финансовые претензии к заводу «Пелла» в июле 2021 года подал и судостроительный завод «Море». Иск на 24,8 млн рублей будет рассматривать арбитраж Крыма.