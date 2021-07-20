Берлин, 20 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Германии восстановление пострадавших от наводнения районов может занять несколько лет, сообщает агентство DPA.

jsptoa Наводнение

По словам главы Центрального союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардта Кваста, после наводнения на Эльбе в 2002 году потребовалось порядка трёх лет, чтобы ликвидировать самые крупные повреждения. Пять лет потребовалось на то, чтобы пострадавшие районы вновь приобрели прежний вид, напомнил он.

Масштабы ущерба от стихии на западе ФРГ также велики, однако точную величину убытков пока определить достаточно сложно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время известно о 163 погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии. В том числе 117 из них в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

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