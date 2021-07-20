Москва, 20 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Десятую часть мирового рынка вооружений способна занять Россия своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Таков план на среднесрочную перспективу, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Fsvts.gov.ru Дмитрий Шугаев

«В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки», — сказал Шугаев РИА Новости в преддверии авиасалона МАКС-2021.

По его словам, интерес заказчиков к военным беспилотникам вырос. Россия уже поставляет в некоторые страны комплексы с малыми разведывательными БПЛА. Заключены новые контракты на поставку следующих партий. Кроме того, в скором времени ожидаются первые контракты на зарубежные поставки ударных беспилотников.

Сегодня Россия может поставить другим странам беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» в разведывательном и ударном вариантах, а также дроны-разведчики «Элерон» и «Орлан». В разработке находятся тяжёлый ударный дрон «Альтиус», БПЛА «Сириус» и «Гром», тяжелый реактивный беспилотник «Охотник» и другие аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, МАКС-2021 состоится в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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