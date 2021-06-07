Москва, , 16:19 — REGNUM Объёмы зарубежных продаж российского оружия за 2020 год составили $15 млрд, сообщил 7 июня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Об этом он доложил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шугаева, портфель зарубежных заказов на российское вооружение сохранился на уровне $50 млрд, а продажи за 2020 год составили 102% от запланированных.

«Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов — 102 процента от намеченных показателей», — сообщил Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день крупнейшими покупателями российского вооружения и военной техники являются Индия, Китай, Египет, Турция и Алжир.

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