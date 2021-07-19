Москва, 20 июля, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Минпросвещения России разработало паспорт стратегии цифровой трансформации образования, в соответствии с которым до половины домашних заданий школьников к 2030 году будет проверять искусственный интеллект. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Разработку планируется реализовать при помощи сервиса «Цифровой помощник учителя», который, по замыслу авторов, «автоматизирует проверку домашних заданий и планирование рабочих программ».

«Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — говорится в документе.

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Составители документа отмечают также, что на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности к 2024 году перейдут все российские школы, а доля электронного документооборота в системе общего образования составит 90%.