27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Представьте первый звонок 1 сентября в системе победившего дистанционного образования. Первоклассник подключается к цифровой образовательной платформе, с чем его лично поздравляет цифровой двойник министра просвещения, президента России, Человека-паука, Басты, Роналду, Деда Мороза и т.п. Двойник также может стать учителем (допуслуга за цифровые рубли). Без отрыва от компьютера учащийся заканчивает виртуальную школу и трудоустраивается на виртуальную работу к виртуальному работодателю. Прикольно!

Ангелина Потеряйко, , 16:13 — REGNUM Сегодня стала очевидной не только инфляция документов об образовании, когда сертификат WorldSkills подчас ценится работодателем выше, чем полноценный диплом, но и падение престижа профессии учителя, который перестал быть единственным источником знаний.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Такую мысль высказал профессор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Вадим Чеха на круглом столе «Государственные задачи и инициативы в системе образования», организованном Институтом «Эврика» с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова 26 апреля 2021 года.

Вадим Чеха считает, что гибридизация образовательных отношений, соединение очной формы с виртуальной и дистанционной формами обучения «рождает совершенно новый конгломерат». По его мнению, на этом фоне происходит устаревание образовательных организаций как институтов, переход их в виртуальную форму; отсюда появляются концепции виртуального юридического лица. Он наблюдает вторжение цифровых платформ в образовательные отношения, когда обучающийся вступает практически в образовательные отношения с платформой, а не с образовательной организацией.

Доклад профессора МПГУ Вадима Чеха на круглом столе «Государственные задачи и инициативы в системе образования»

В этом отношении МПГУ, от лица которого выступает Вадим Чеха, предлагает Министерству просвещения создать такую нейросеть образовательных организаций, в рамках которой федеральные инновационные площадки могут выполнять функции основных структурных узлов и кластеров, что позволит поддержать эффективность управления образованием.

Также МПГУ предсказывает реформирование трудовых отношений, когда возникнет проблема учёта рабочего времени учителя, осуществляющего образовательный процесс в дистанционной форме. Вадим Чеха предлагает создать цифровой рубль в сфере платных образовательных услуг, что позволит существенно расширить экспортные возможности русской школы за рубежом.

Один из основных инструментов будущей системы образования, по версии МПГУ, — это придание цифровой образовательной платформе статуса субъектности в образовательных отношениях, что предполагает соединение цифровой платформы с искусственным интеллектом. В этой связи университет предлагает такой подход, при котором цифровая платформа в будущем позволит выполнять функции работодателя в отношении педагогических работников, например: осуществлять подбор педагогических работников, определять статус и исследовать документы, устанавливающие трудовые отношения.

МПГУ предлагает министерству узаконить такие взаимоотношения между обучающимся и цифровой платформой, как простое технологическое подсоединение обучающегося к цифровой образовательной платформе и прекращение этого технологического подключения как основание для прекращения образовательных отношений. При этом важная роль отводится соединению цифровой платформы с образовательной программой, когда цифровая платформа, по сути, становится образовательной программой.

Слайд из презентации профессора МПГУ Вадима Чеха

В рамках федеральных инновационных площадок Вадим Чеха предложил министру просвещения следующие темы для разработки:

правовое регулирование цифровых платформ на уровне школы;

локальное регулирование отношений, связанное с цифровизацией на уровне школы;

легализация новой субъектности учителя, выступающего вместе с образовательной платформой в условиях цифровизации;

оценка соблюдения конституционных прав обучающихся на доступное и бесплатное образование вследствие внедрения цифровизации.

«Эти предложения интересны, их нужно обсуждать», — прокомментировал доклад профессора МПГУ Сергей Кравцов.

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