Москва, 19 июля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Инфляция в России остаётся высокой, заявил 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам.

ИА REGNUM Рубль

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Отметив, что в конце 2020 года, а затем и в этом году власти приняли целый ряд мер, позволивших «сбить инфляционную волну».

Андрей Белоусов «Тем не менее годовая цифра инфляции остаётся очень высокой — это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но всё равно больше шести процентов в годовом выражении».

Он добавил, что, по итогам 2021 года, инфляция в России может выйти на уровень в пять процентов.