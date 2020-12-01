Мишустин заявил о возросшем уровне достижения нацпроектов
В России уровень достижения нацпроектов в июне 2021 года выше, чем в июне 2020 года, заявил 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.
«Сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул Владимир Путин.
«Нам надо наращивать темпы изменений… там где это возможно, ставить амбициозные цели», — президент России Владимир Путин.
Жилищное строительство в России идёт опережающими темпами — Путин
Россия в 2021 году достигнет рекордных величин по введению в эксплуатацию построенного жилья. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ожидания граждан должны быть оправданы — Путин о национальных целях
Несмотря на вызовы пандемии, Россия продолжает работу по достижению поставленных национальных целей. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Россия должна стать лидером глобальных изменений — Путин
Российское правительство должно не забывать о решении системных задач. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.