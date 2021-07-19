Москва, 19 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В России идёт работа по созданию «санитарного щита» страны, заявила 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.

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Обращаясь к президенту страны Владимиру Путину, вице-премьер сказала, что, во исполнение поручения главы государства, разработан проект «санитарный щит», который позволит предотвращать завоз в Россию опасных инфекций.

Также «санитарный щит» позволит «за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции», а вакцины против них — за четыре месяца. Планируется, кроме того, создать информационный ресурс, где каждый сможет получить точную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

Татьяна Голикова «На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей».

Она добавила, что к этому сроку в России должна появиться возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска на границах страны. В России будут модернизированы биолаборатории, а также построены новые. Быстрая диагностика инфекционных заболеваний станет доступна для 80% жителей страны.