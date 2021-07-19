Москва, 19 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Смертность в России от туберкулеза, вызванных ВИЧ-инфекцией заболеваний и онкологических заболеваний сократилась, заявила 19 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам.

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Отметив, что смертность от COVID-19 отрицательно сказывается на медицинской статистике, Голикова заявила:

«Но в то же время, по итогам пяти месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза — на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, — на 14,1%, и продолжила снижаться младенческая смертность — на 2,3%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось стабилизировать ситуацию с профилактикой, диагностикой и лечением туберкулёза.