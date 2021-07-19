Москва, 19 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Бедность — это одна из нерешённых задач, эту проблему люди ощущают на себе, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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Отметив существование у страны реальных достижений, Путин указал на проблемы, «которые чувствительны для людей»:

«Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий».

Глава государства напомнил, что об этом ему рассказывали граждане страны в ходе прямой линии.