Москва, 19 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России почти вернулся в к «доковидным» показателям, заявил 19 июля президент страны Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

Бен Шан. Безработица

Владимир Путин «Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года: сколько у нас было — 4,7 [%], сейчас уже 4,9».

Добавив, что эти показатели — средние, президент отметил, что многие в стране «по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью».

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