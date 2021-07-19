Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от COVID-19 до осени
Москва, 19 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Сделать прививку от коронавирусной инфекции нужно заблаговременно, до начала осени. С таким призывом к жителям России выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» он пояснил, что успеть нужно до сентября, когда начнётся сезон гриппа.
Глава Минздрава РФ напомнил, что российским гражданам «активно говорили» о том, что май и начало июня — самое удобное время для того, чтобы прийти и вакцинироваться.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны. По его словам, пока первую прививку от коронавирусной инфекции в РФ получили только чуть более 20% жителей.