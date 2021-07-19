Москва, 19 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Сделать прививку от коронавирусной инфекции нужно заблаговременно, до начала осени. С таким призывом к жителям России выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» он пояснил, что успеть нужно до сентября, когда начнётся сезон гриппа.

Глава Минздрава РФ напомнил, что российским гражданам «активно говорили» о том, что май и начало июня — самое удобное время для того, чтобы прийти и вакцинироваться.

«Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее», — подчеркнул Мурашко.

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«Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться», — добавил глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Дельта» в России может быть получен через вакцинацию 80% населения страны. По его словам, пока первую прививку от коронавирусной инфекции в РФ получили только чуть более 20% жителей.