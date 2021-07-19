Пекин, 19 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Открытое письмо с требованием провести проверку в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик подписали более 500 тыс. интернет-пользователей в КНР. Они призвали к этому, чтобы «предотвратить будущие эпидемии», сообщает китайская газета Global Times.

Admobninsk.ru В лаборатории

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Письмо жители Китая адресовали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его авторы считают, что ВОЗ должна обратить внимание на лаборатории, в которых изучают опасные вирусы или биохимическое оружие. Одна из них находится на базе Форт-Детрик в Мэриленде.

«Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности», — указано в письме.

Китайская газета 17 июля опубликовала письмо в соцсетях по просьбе пользователей. За сутки его подписали более 500 тыс. человек.

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