Пекин, , 14:05 — REGNUM В ответ на требование властей США провести в Китае новое расследование причин возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2, в Пекине требуют изучить проблемы американских биологических лабораторий во всем мире. Об этом 22 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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«Мы требуем провести подробное расследование проблем, касающихся (военной) лаборатории США в Форт-Детрике (штат Мэриленд) и еще более 200 американских баз, созданных за пределами Соединенных Штатов для проведения биологических опытов», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Также он добавил, что власти Китая рассчитывают в этом вопросе на содействие со стороны международного сообщества для того, чтобы «совместными усилиями настоять на получении прозрачных данных от американской стороны».

«Мы требуем провести доскональное расследование истоков пандемии на территории США, а также выявить лиц, несущих ответственность за неэффективные меры по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах», — сказал Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что заявления властей США о том, что Китай может оказаться в изоляции в случае, если не будет согласен на новое расследование происхождения коронавируса международными экспертами, в Пекине считают шантажом и откровенной угрозой.