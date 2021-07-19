Москва, 19 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В последнее время выраженное поражение лёгких у пациентов с коронавирусной инфекции наступает почти в два раза быстрее, чем это было раньше. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — уточнил глава федерального ведомства.

Также, добавил Мурашко, появился и ряд новых симптомов коронавирусной инфекции.

«Отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», — добавил глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об изменениях в симптомах коронавирусной инфекции. По его словам, у людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы как нарушение обоняния и вкуса встречается реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов.