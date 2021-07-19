Москва, 19 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. У людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы, как нарушение обоняния и вкуса, стали встречается реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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"Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — пояснил он в интервью газете «Известия».

По его словам, это обусловлено тем, что у вируса немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует.

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в лёгких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», — подчеркнул вирусолог.

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Эксперт считает, что из-за распространения варианта «Дельта» для достижения популяционного иммунитета надо привить больше 80% населения, и сделать это следует как можно быстрее, иначе вирус в своей эволюции обгонит вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийский вариант коронавируса (штамм «Дельта») может вызывать более тяжёлое заболевание, чем другие разновидности. Он более заразный и легче передаётся от человека человеку.