Тихановская: заключенные Минском после выборов соглашения «нелегитимны»
Вашингтон, 19 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что все заключенные официальным Минском соглашения на международном уровне являются «нелегитимными» и подлежат пересмотру. Она высказала такое мнение 18 июля в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.
«Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас — после 9 августа (минувшего года) — подписываются бывшим президентом Белоруссии (Александром Лукашенко) и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», — приводит ее слова ТАСС в ответ соответствующий вопрос.
Также Тихановская добавила, говоря об отношения России и Белоруссии, что они должны поддерживаться, несмотря на то, кто находится в республике у власти.
«Мы все время говорим: главное — не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», — добавила экс-кандидат в белорусские президенты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая 18 июля прибыла в Вашингтон, заявила, что хочет провести с американской стороной обсуждение упрощения процесса выдачи виз в США для белорусов.