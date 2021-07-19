Вашингтон, 19 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что все заключенные официальным Минском соглашения на международном уровне являются «нелегитимными» и подлежат пересмотру. Она высказала такое мнение 18 июля в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

Цитата из видео «День рождения Сергея Тихановского» пользователя YouTube «Страна для жизни» Обращение Светланы Тихановской

«Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас — после 9 августа (минувшего года) — подписываются бывшим президентом Белоруссии (Александром Лукашенко) и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», — приводит ее слова ТАСС в ответ соответствующий вопрос.

Также Тихановская добавила, говоря об отношения России и Белоруссии, что они должны поддерживаться, несмотря на то, кто находится в республике у власти.

«Мы все время говорим: главное — не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать», — добавила экс-кандидат в белорусские президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая 18 июля прибыла в Вашингтон, заявила, что хочет провести с американской стороной обсуждение упрощения процесса выдачи виз в США для белорусов.