Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая 18 июля прибыла в Вашингтон, хочет провести с американской стороной обсуждение упрощения процесса выдачи виз в США для белорусов. Она заявила об этом в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

«Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <…> белорусам с подтверждением связей (в США). <…> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно», — приводит ее слова ТАСС в ответ соответствующий вопрос.

При этом экс-кандидат в белорусские президенты добавила, что во время своего нахождения в США она намерена настаивать на том, «что, хотя заявления о поддержке и важны, но именно действия, а не слова имеют значение».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская также заявила, что она может провести встречи в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.