Москва, 19 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В России предложили материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. С предложением ввести такое пособие для пенсионеров выступил депутат Государственной думы РФ Василий Власов (ЛДПР).

Пособие

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Свою идею парламентарий изложил в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, передаёт RT. Он указал на то, что в настоящее время власти ряда регионов России пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, однако на федеральном уровне такого единого решения на данный момент нет. При этом, по его словам, предоставление таких пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для людей старшего возраста в вопросе вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении.

Читайте также: Власти Чукотки заплатят пожилым людям за прививку от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России власти уже предусмотрели единовременные стимулирующие выплаты для пожилых людей за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Так, на Чукотке люди старше 60, которые сделали прививку от COVID-19, могут получить 2 тысячи рублей. В начале июня в Магаданской области пенсионерам начались выплаты по одной тысяче рублей. Причём получить стимулирующую выплату можно за первую или вторую прививку, сделанную до 1 июля.