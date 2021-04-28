Анадырь, , 10:25 — REGNUM На Чукотке в целях стимулирования вакцинации от коронавируса жителям старше 60 лет выплатят единовременно 2 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в департаменте социальной политики округа.

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«Для получения выплаты нужно обратиться в Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счёта. На данный момент идёт работа по формированию нормативной базы для выплаты», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области могут ввести по примеру Москвы программу стимулирования людей старше 60 лет и входящих в зону риска, которые привились от COVID-19.