Вашингтон, 18 июля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская может провести встречи в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом она сама сообщила, отвечая на вопрос ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«Планируется, — сказала Тихановская. — Но пока не могу подтвердить».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что она неофициально встречалась в Литве с президентом Украины Владимиром Зеленском.

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