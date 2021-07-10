Вильнюс, , 19:44 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская неофициально встречалась в Литве с президентом Украины Владимиром Зеленском. Об этом 10 июля рассказала сама Тихановская в интервью украинскому изданию «Сегодня».

»Позавчера (8 июля — прим. ИА REGNUM) мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве, — сообщила оппозиционерка. — Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины».

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также выразила признательность властям Украины за то, что к санкциям ЕС против режима Лукашенко присоединяется и Украина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Литве офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус.

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