Москва, 18 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил корпорации Google LLC более 24 тыс. требований удалить размещенный в YouTube запрещенный контент, неудаленными остаются около 5 тыс. запрещенных материалов. Об этом 18 сообщает пресс-служба ведомства.

germany_photography YouTube

«По результатам мониторинга, администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории страны, пронаркотический и другой социально опасный контент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскомнадзоре заявили, что американские интернет-сервисы Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, в связи с чем в их отношении будут составлены административные протоколы.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее ведомство потребовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории России.

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