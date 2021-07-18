Роскомнадзор: YouTube игнорирует требования об удалении фейков
Москва, 18 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил корпорации Google LLC более 24 тыс. требований удалить размещенный в YouTube запрещенный контент, неудаленными остаются около 5 тыс. запрещенных материалов. Об этом 18 сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории страны, пронаркотический и другой социально опасный контент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскомнадзоре заявили, что американские интернет-сервисы Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, в связи с чем в их отношении будут составлены административные протоколы.
В Роскомнадзоре напомнили, что ранее ведомство потребовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории России.
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