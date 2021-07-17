Москва, 17 июля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Более 90% вакцинированных «Спутником V», согласно проведенным в Аргентине исследованиям, получают долгосрочный иммунитет. Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации «Спутником V» т.н. T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные свидетельствуют о долгосрочности у пациентов вырабатываемой защиты от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля президент России Владимир Путин на саммите АТЭС заявил, что российская вакцина «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала на мировом уровне.

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