Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала на мировом уровне. Об этом 16 июля заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

«В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими её применение», — заявил Путин.

Россия также активно продвигает локализацию производства препаратов за рубежом на основе трансфера технологий, продолжил президент.

«С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск «Спутник V» в совокупном объёме свыше 800 млн доз в год. Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-тихоокеанском регионе новый мощностей по выпуску вакцин», — указал он.