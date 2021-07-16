Приштина, Сербия, 16 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 16 июля сообщили о том, что процесс подготовки восстановления поставок инсулина завершен, и с сегодняшнего дня проживающие в муниципалитетах республики диабетики смогут получать жизненно необходимый препарат в центрах семейной медицины.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

Читайте также: Косовские диабетики уже месяц не получают инсулин в медучреждениях

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово проживает 30 тысяч лиц, страдающих от диабета. Несколько месяцев они были лишены возможности бесплатно получить инсулин в республиканских здравоохранительных организациях.

8 июля инсулин прибыл в Приштину, регионам пришлось ждать препарат ещё восемь дней.