Приштина, , 07:06 — REGNUM Уже месяц почти 30 тысяч граждан Косово, страдающие диабетом, не могут получить инсулин в республиканских медицинских учреждениях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi в столицу, Приштину, инсулин на пять месяцев после долгого перерыва прибыл лишь 8 июля, то в регионах поставок ждут лишь на следующей неделе.

Приштина смогла позволить закупки инсулина из своего бюджета, в городе Печ Ассоциация затронутых диабетом на свои средства приобрела инсулин для детей с диабетом из данного муниципалитета. В других муниципалитетах инсулин добывают всеми средствами — у частных поставщиков или даже за границей.

Представители Ассоциации муниципалитетов Косово потребовали от министра здравоохранения Арбена Витии восстановления поставок наиболее важных лекарств, и в особенности инсулина, в кратчайшее время, после чего министр пообещал восстановить поставки инсулина в регионы на будущей неделе.

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Напомним, на нехватку лекарств в Косово жаловались еще в марте этого года. С тех, по всей видимости, ситуация ухудшилась.

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