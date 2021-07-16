Варшава, 16 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Обострение ситуации с мигрантами на границе, которое наблюдается в течение последних недель на границе Белоруссии и Литвы, многими воспринимается в качестве ответных мер президента Белоруссии Александра Лукашенко на поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров и введённые санкции. Однако на самом деле причины у нынешнего миграционного кризиса совсем иные. В этом уверен автор статьи, опубликованной изданием Myśl Polska, Анджей Запаловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Он считает, что это только разминка перед настоящим «миграционным ударом», за которым якобы стоит Россия.

«Мало кто видит в этой ситуации предвестие реального удара с использованием «миграционного оружия» по странам, которые Москва считает недружественными России и Белоруссии», — подчёркивает журналист.

Запаловский помимо России в числе государств, в руках которых находится «миграционное оружие», называет Турцию.

«Ключевое значение имеет пропускная способность их территории: они могут остановить этих людей или помочь процессу их перемещения», — пояснил автор публикации.

По его мнению, для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Белоруссию, так как Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке страны. Он считает, что если Москва и Анкара откроют «восточный маршрут» и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Польша, как и остальная Европа, окажется беззащитной.

При этом реальной помощи в преодолении миграционного кризиса Варшаве от ЕС и США ждать не стоит, предупреждает Запаловский. Он уверен, что «в таких обстоятельствах каждая страна сделает все возможное, лишь бы как можно меньше соприкасаться с этой проблемой».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 1,6 тысячи человек.