Брюссель, , 15:10 — REGNUM Число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом 12 июля сообщила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

«Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1,6 тыс. человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения €4,8 млн из резервных фондов. Кроме того, власти страны намерены построить стену на границе с Белоруссией длиной 550 км. На эти цели будет выделено €41 млн.

По утверждению правительства Литвы, с января 2021 года в стране были задержаны 1 546 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших туда с территории Белоруссии.