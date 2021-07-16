Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Распространение штамма коронавируса «Дельта» означает для Германии новые вызовы. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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Она отметила, что обсудила эпидемиологическую ситуацию в мире с американским лидером. Значительное распространение варианта «Дельта» «ставит нас, конечно, перед новыми вызовами», добавила Меркель.

Она также высказалась о возможном решении по открытию американских границ для поездок из ЕС и Германии. Это решение должно быть как можно более стабильным, так как решения сроком на несколько дней бессмысленны.

«Доверяю американской COVID-команде», — сказала германский канцлер в ходе общения со СМИ, которое транслировал сайт правительства ФРГ.

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