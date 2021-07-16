Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Соединенные Штаты и Германия признают главную роль НАТО в обеспечении безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО останется краеугольным камнем этих усилий, и наша приверженность пятой статье нерушима», — говорится в документе.

Лидеры США и Германии также договорились обеспечивать свободу и единство Европы. Также они подтвердили свои намерения прилагать совместные усилия в случае возникновения угроз в сфере обороны. Кроме того, США и Германия заявили о намерениях использовать новые технологии для «продвижения свободы, а не репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назвал бессмысленными санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, вводить санкции нецелесообразно, так как трубопровод уже почти достроен.

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