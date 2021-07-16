Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Соединённые Штаты намерены предпринять ряд мер на случай роста потока мигрантов, покидающих Кубу море из-за беспорядков в стране. Как заявил чиновника американской администрации, у Вашингтона уже готов план действий на случай чрезвычайной ситуации, который предполагает в том числе увеличение американского присутствия во Флоридском проливе, передаёт агентство Reuters.

Мигранты

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Отвечая на вопрос о перспективах массовой миграции с Кубы, чиновник заявил: «Мы призываем людей не мигрировать».

Добавим, что не пытаться нелегально попасть в Соединённые Штаты граждан Кубы призвал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на Кубе начались массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.

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Кубинские власти связывают беспорядки напрямую с вмешательством США и возлагают на них значительную ответственность за происходящее.

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