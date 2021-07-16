Москва, 16 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Представители иностранного бизнеса просят Россию упростить процедуру получения QR-кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Письмо с таким обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина направила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Она также готовит обращение в федеральное правительство. Обратиться в российское правительство намерена и Американская торговая палата (AmCham). Об этом 16 июля сообщает газета «Известия».

QR-код

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Как пояснил глава АЕБ Тадзио Шиллинг, ассоциация обратилась с официальным письмом в мэрию Москвы с просьбой упростить процедуру получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки.

В качестве возможного решения проблемы ассоциация предложила доказывать иммунитет к коронавирусу с помощью тестирования методом ИФА.

AmCham уже обратилась в Минздрав России по вопросу признания иностранных сертификатов.

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«Вопрос про российские и иностранные препараты, да, мы задавали, это высокополитизированный вопрос, и даже Минздрав РФ не занимается им, нам ответ был такой», — сказал глава AmCham Алексис Родзянко.

В Минздраве изданию заявили, что не получали обращений от представителей США. При этом в ведомство поступило предложение представительства ЕС в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, а также возможностей признания их эквивалентности».