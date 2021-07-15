Москва, , 11:27 — REGNUM С просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину допустить ввоз на территорию страны зарубежных вакцин от COVID-19 обратились представители Шереметьевского профсоюза летного состава. Об этом 15 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо профсоюза.

Вакцина

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Уточняется, что в указанном письме глава профсоюза пилотов Игорь Дельдюжов отмечает, что для международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 даже после прививок российскими препаратами, так как произведенные в РФ вакцины от COVID-19 ещё не признаны профильными международными организациями.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», — говорится в письме профсоюза.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования в Евросоюзе. В то же время, российский препарата на данный момент одобрен для применения в 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек.