Ташкент, 16 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. России и Китаю следует сильнее сплотиться и активнее сотрудничать, чтобы не позволить политизировать и стигматизировать пандемию и вопрос происхождения коронавируса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Ташкенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Ван И отметил, что эпидемия коронавируса на сегодняшний день по-прежнему охватывает весь мир. Перед международным противоэпидемическим сотрудничеством лежит долгий путь.

«Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами», — цитирует слова министра сайт МИД КНР.

Глава китайской дипломатии пояснил, что первым делом нужно усилить сотрудничество в области вакцин для борьбы с SARS-CoV-2. Кроме того, нужно усилить сплочённость и сотрудничество в борьбе «с политическим вирусом». Москве и Пекину нужно и дальше работать вместе, в том числе — отстаивая авторитет науки.

Читайте также: Сергей Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Афганистане