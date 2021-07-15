Москва, , 16:45 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Китая Ван И, сообщает 15 июля МИД РФ.

Встреча прошла на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

Главы МИД России и Китая обсудили вопросы информационной безопасности, обстановку в Центральной Азии и Афганистане, а также иранскую ядерную сделку.

«Особое внимание было уделено текущей обстановке в Афганистане. Подтвержден настрой на активное содействие афганскому урегулированию по линии успешно функционирующей контактной группы ШОС — Афганистан с учетом итогов ее встречи, состоявшейся в рамках заседания СМИД ШОС», — сообщает МИД России.

«С обеих сторон прозвучала позитивная оценка динамики развития российско-китайских отношений. Министры констатировали, что сложившиеся двусторонние связи превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно-политические союзы времен холодной войны», — подчёркивает российское внешнеполитическое ведомство.

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