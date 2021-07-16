Москва, 16 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Как заявили в Министерстве обороны РФ, пандемия коронавирусной инфекции на качестве пополнения не сказалась, пишет газета «Красная звезда».

Gtrk-kaluga.ru Призывники отправляются на ратную службу

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Отмечается, что это уже третий призыв граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции, который, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, завершён качественно и в срок. С учётом сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, в работу комиссариатов были внесены изменения.

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В этом году в российскую армию призвали более 134 тыс. новобранцев. При этом в ходе тестирования на коронавирус Министерство обороны РФ не допустило к призыву примерно 3,5 тыс. человек. У них был обнаружен COVID-19.

В министерстве добавили, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 призывников, которые будут заниматься научными разработками, а свыше 650 — работать в интересах оборонно-промышленного комплекса. Спортивные роты пополнили более 150 новичков. Всего же в этих подразделениях проходят службу около 400 человек. Направляют туда членов сборной России по олимпийским видам спорта.

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Для перевозки новобранцев министерство задействовало более 25 воинских эшелонов, свыше 45 рейсов самолётов военной авиации, более 65 чартеров, примерно 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов и автомобильный транспорт.

Как сообщало иа, осенняя призывная кампания 2020 года завершилась по плану. В российскую армию были направлены 128 тыс. новобранцев.