Черкесск, , 09:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дан старт призывной кампании по набору срочников на военную службу. В 2021 году из республики проводят в войска порядка 400 новобранцев сообщил военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов.

Отметим, квота на призыв для Карачаево-Черкесии в 2021 году снизилась почти на 100 человек. Весной 2020 года из Карачаево-Черкесии были призваны на армейскую службу около 500 человек.

В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции призывники сначала проходят тестирование в ходе призывных комиссий в муниципальных комиссариатах, после чего направляются на медкомиссию и профотбор. Помимо этого, призывники пройдут вакцинацию от коронавируса. Прививка будет сделана новобранцам еще до отправки на службу либо уже в части, где они будут служить после распределения.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года из Карачаево-Черкесии проводили в войска 500 новобранцев, в то время как годом ранее на армейскую службу в осенний призыв призвали 600 человек.