Лавров: РФ и КНР ведут тесное сотрудничество в борьбе с COVID-19
Москва, 16 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Россия и Китай ведут тесное сотрудничество в сфере борьбы с COVID-19 и производства вакцин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что рассчитывает в скором будущем возобновить с Пекином полноформатное сотрудничество во всех направлениях, сообщает «Российская газета».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что укрепление взаимодействия России с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов Москвы.
По его словам, в этом же ряду стоит и углубление особо привилегированного стратегического партнерства России с Индией — именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне.
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