Москва, 16 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Россия и Китай ведут тесное сотрудничество в сфере борьбы с COVID-19 и производства вакцин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы (Россия и Китай) продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин», — написал Лавров в своей статье по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что рассчитывает в скором будущем возобновить с Пекином полноформатное сотрудничество во всех направлениях, сообщает «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что укрепление взаимодействия России с Китаем и Индией входит в число безусловных приоритетов Москвы.

По его словам, в этом же ряду стоит и углубление особо привилегированного стратегического партнерства России с Индией — именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне.

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