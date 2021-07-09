Москва, , 13:27 — REGNUM Очередная встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая должна состояться в скором времени. Об этом 9 июля рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим коллегой из Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

«Перспективными представляются и дальнейшие контакты в формате Россия — Индия — Китай. Мы планируем очередную встречу на уровне министров (иностранных дел) в обозримой перспективе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настроена на дальнейшее развитие потенциала Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР, а также на углубление двусторонних связей по самому широкому спектру направлений.