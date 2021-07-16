Абу-Даби, 16 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Власти эмирата Абу-Даби ОАЭ ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, уже с начала следующей недели будет введён комендантский час. Также с 19 июля начнут действовать ограничения по посещению эмирата. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

Pixabay.com Комендантский час

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Так, с 19 июля въезд в Абу-Даби как для иностранцев, так и для резидентов эмирата будет возможен при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, который должен быть сделан не позднее 48 часов до прибытия, или же экспресс ПЦР-теста суточной давности.

Также с полуночи до 05:00 вводится комендантский час. В это время будет полностью отменено движение личного и общественного автотранспорта, а также запрещено передвижение населения. Также в эти часы будет проводиться санитарная обработка улиц и объектов общественного пользования.

Граждане должны оставаться дома и не покидать жильё без крайней нужды (например, для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства).

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Уточняется, что такое решение власти Абу-Даби приняли в качестве меры защиты от распространения новых штаммов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 июля правительство Объединённых Арабских Эмиратов ввело запрет на въезд для всех приезжих из Индонезии. Запрет распространяется на рейсы, прибывающие из Индонезии, и путешественников, которые находились в этой стране в течение последних 14 дней. Запрет также касается пассажиров, вылетающих из Индонезии и следующих транзитом через ОАЭ.