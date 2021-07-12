Абу-Даби, , 11:40 — REGNUM Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ввело запрет на въезд для всех приезжих из Индонезии, сообщает Kompas.

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ОАЭ временно ввели запрет на въезд для пассажиров национальных и международных рейсов из Индонезии, начиная с 11 июля.

Запрет распространяется на рейсы, прибывающие из Индонезии, и путешественников, которые находились в Индонезии в течение последних 14 дней. Запрет также касается пассажиров, вылетающих из Индонезии и следующих транзитом через ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур сократит количество разрешений на въезд для жителей Индонезии, которые не имеют статуса резидента.

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